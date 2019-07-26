Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Союз-2.1» в будущем могут оснастить двигателями РД-180.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогозина, данные двигатели, которые в настоящий момент Россия поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, могут быть использованы в первых ступенях ракет «Союз-2.1».

«Она ещё лет десять точно полетает (ракета «Союз». — RT), одно из возможных решений — замена на первой ступени «Союза-2.1а» и «Союза-2.1б» двигателей на РД-180», — сказал он.

В апреле глава космического командования ВВС Соединённых Штатов Джон Реймонд в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США заявил о планах Вашингтона отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.

В феврале глава компании SpaceX Илон Маск заявил о превосходстве двигателя Raptor, который предполагается использовать в проекте BFR, над российским двигателем РД-180.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН прокомментировал заявление Маска.