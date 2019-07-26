В ВОЗ дали прогноз по числу заражённых гепатитом B и C в мире
При этом, по его словам, в случае, если заражённые различными видами гепатита не получат необходимого лечения, к 2030 году от заболевания могут умереть 4,5 млн человек.
Как уточняет РИА Новости, гепатит является «молчаливым убийцей так как соответствующий диагноз официально поставлен не всем.
По данным ВОЗ, лидером по числу заражённых вирусом гепатита в настоящее время является Пакистан — более 10 млн человек.
На втором месте Китай, на третьем — Египет.
Ранее британское маркетинговое агентство Blueclaw представило результаты исследования, в котором сообщается, что представляет наибольшую угрозу для человечества.