Лётные испытания ракеты «Союз-2.1В» завершены
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- РИА Новости
«Запуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1В... прошёл в штатном режиме. Этим запуском завершена программа лётно-конструкторских испытаний», — приводит РИА Новости сообщение РКЦ «Прогресс».
Отмечается, что космические аппараты, выведенные на орбиту, были разработаны и изготовлены на предприятиях Москвы.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, запущенные с космодрома Плесецк и впоследствии выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил командование Космических войск России с успешным запуском четырёх аппаратов с космодрома Плесецк.