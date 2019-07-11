Лётные испытания ракеты «Союз-2.1В» завершены

Пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1В» с четырьмя спутниками в интересах Минобороны России стал пятым и последним в рамках лётно-конструкторских испытаний ракеты.

«Запуск ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1В... прошёл в штатном режиме. Этим запуском завершена программа лётно-конструкторских испытаний», — приводит РИА Новости сообщение РКЦ «Прогресс».

Отмечается, что космические аппараты, выведенные на орбиту, были разработаны и изготовлены на предприятиях Москвы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, запущенные с космодрома Плесецк и впоследствии выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил командование Космических войск России с успешным запуском четырёх аппаратов с космодрома Плесецк.