Рогозин прокомментировал успешный запуск с космодрома Плесецк

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter поздравил в том числе командование Космических войск России с успешным запуском четырёх аппаратов с космодрома Плесецк.

Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок "Волга" отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи! pic.twitter.com/KFDt4vWhig — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 июля 2019 г.

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — написал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, запущенные с космодрома Плесецк и впоследствии выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.