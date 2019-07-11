Рогозин прокомментировал успешный запуск с космодрома Плесецк

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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter поздравил в том числе командование Космических войск России с успешным запуском четырёх аппаратов с космодрома Плесецк.

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!» — написал он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, запущенные с космодрома Плесецк и впоследствии выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.

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