Рогозин: Россия проведёт семь космических запусков в июле
- РИА Новости
«Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года», — приводит ТАСС слова Рогозина.
Он отметил, что на Байконуре 20 июля будет пилотируемый пуск.
«На 31 июля — транспортный корабль, остальное — это Плесецк и так далее. Всего семь пусков», — сказал Рогозин.
5 июля ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный. Все спутники выведены на орбиту.