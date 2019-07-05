Рогозин: Россия проведёт семь космических запусков в июле

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после успешного пуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» и 32 мини-спутниками заявил, что Россия запланировала на июль семь космических пусков.

«Мы в этом месяце должны провести такое количество пусков, которое мы провели за все полгода, чтобы нарастить показатель, намного превышающий показатель прошлого года», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что на Байконуре 20 июля будет пилотируемый пуск.

«На 31 июля — транспортный корабль, остальное — это Плесецк и так далее. Всего семь пусков», — сказал Рогозин.

5 июля ракета «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» №2-2 и 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный. Все спутники выведены на орбиту.