Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление
«Космические аппараты... в расчётное время выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами управления Минобороны России», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
При этом в Минобороны уточнили, что спутники предназначены в том числе для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства.
Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах российского оборонного ведомства.