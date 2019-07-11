Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление

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В Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, которые ранее были запущены с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» и впоследствии выведены на расчётные орбиты, приняты на управление наземными средствами.

«Космические аппараты... в расчётное время выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами управления Минобороны России», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

При этом в Минобороны уточнили, что спутники предназначены в том числе для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства.

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах российского оборонного ведомства.

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