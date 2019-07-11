Блок «Волга» после запуска аппаратов с Плесецка увели на орбиту захоронения
«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу блока выведения «Волга» с орбиты космических аппаратов», — говорится в тексте.
Как пояснили в оборонном ведомстве, увод блока был осуществлён за счёт трёх включений двигательной установки.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что космические аппараты, выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.