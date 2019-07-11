Блок «Волга» после запуска аппаратов с Плесецка увели на орбиту захоронения

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Специалисты отправили на орбиту захоронения блок выведения «Волга», доставивший на расчётные орбиты четыре космических аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу блока выведения «Волга» с орбиты космических аппаратов», — говорится в тексте.

Как пояснили в оборонном ведомстве, увод блока был осуществлён за счёт трёх включений двигательной установки.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что космические аппараты, выведенные на расчётные орбиты, были приняты на управление наземными средствами.

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