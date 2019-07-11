В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного). По некоторым оценкам, его возраст превышает 210 тыс. лет, передаёт журнал Nature.

Как отмечает издание, находка свидетельствует о неожиданно раннем исходе наших предков из Африки.

«Открытие говорит о том, что наши предки покинули Африку раньше, и распространялись по Старому Свету быстрее, чем мы предполагали», — приводит РИА Новости слова Катерины Харвати из университета Тюбингена.

Как передаёт агентство, ранее учёные полагали, что Homo sapiens появились на востоке Африканского континента около 200 тыс. лет назад. Впоследствии первые люди, об этом свидетельствовали результаты проводившихся раскопок, попали на Ближний Восток (примерно 70 тыс. лет назад) и в Европу (45 тыс. лет назад).

Однако находки последних лет показывают, что Homo sapiens могли покинуть Африку гораздо раньше.

Так, в 2018 году группа антропологов обнаружила в пещере на территории Израиля древнейшие останки современного человека, найденные за пределами Африки.

По словам специалистов, возраст находки оценивается в 177 — 194 тыс. лет.