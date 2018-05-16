Объём не имеет значения: учёные усомнились в умственном превосходстве sapiens над другими представителями рода Homo

Южноафриканские антропологи из Витватерсрандского университета поставили под сомнение гипотезу об интеллектуальном превосходстве Homo sapiens над другими представителями рода — Homo naledi. Сравнив строение мозга двух видов, учёные пришли к выводу, что у них были одинаково хорошо развиты левые лобные доли, отвечающие за речь и абстрактное мышление. Однако Homo naledi всё же вымерли, а sapiens продолжили своё развитие. Какой фактор сыграл ключевую роль в эволюционной борьбе, выяснял RT.

Антропологи из Витватерсрандского университета (ЮАР) выяснили, что Homo naledi («звёздные люди», названные так из-за пещеры Восходящей звезды, в которой были найдены останки), обитавшие на юге Африки 236—335 тыс. лет назад, не уступали по своим умственным способностям Homo sapiens, населившим этот регион на закате эпохи naledi. К таким выводам учёные пришли, сравнив компьютерные модели мозга представителей этих двух видов, созданные в результате изучения фрагментов их черепов. Оказалось, что левые лобные доли naledi, отвечающие за речь и абстрактное мышление, были развиты так же хорошо, как и у вида sapiens, при этом объём мозга naledi был значительно меньше.

«Объём мозга H. naledi составлял всего 560 см³, более чем в два раза уступая объёму мозга представителей H. sapiens. Поэтому учёные сомневались, что «звёздные люди» умели так же хорошо мыслить и общаться, как обитавшие рядом с ними сапиенсы, и из-за этого могли проиграть кроманьонцам эволюционную борьбу. Однако результаты нового исследования доказывают, что H. naledi могли владеть речью и мыслили не хуже первых людей», — сообщил автор исследования Шон Хёрст.

Черепа Homo naledi

AFP

© JOHN HAWKS / WITS UNIVERSITY

Учёные также обнаружили, что для мозга H. naledi, как и для мозга представителей H. sapiens, характерна межполушарная асимметрия, то есть доминирование одного полушария над другим. Межполушарная асимметрия определяет ведущую сторону тела (правшой или левшой станет человек), а также способности к абстрактному мышлению. По словам авторов исследования, асимметрия полушарий мозга naledi позволила представителям этого вида развить сложные формы поведения.

По мнению авторов исследования, благодаря сложной организации мозга H. naledi могли первыми создать найденные на юге Африки орудия для обработки камня, «авторами» которых археологии ранее называли H. sapiens.

«H. naledi создавали орудия достаточно продвинутого типа, и вполне вероятно, что именно «звёздные люди» первыми создали обнаруженные в Африке артефакты», — отметила в беседе с RT доктор исторических наук, заведующая Центром эволюционной антропологии ИЭА РАН Марина Бутовская.

Роль естественного отбора

Результаты исследования ставят под сомнение гипотезу интеллектуального превосходства H. sapiens над другими представителями рода Homo как главного фактора победы в эволюционной борьбе.

«Маленький или большой объём мозга не всегда говорит о плохо или хорошо развитых интеллектуальных способностях. Исследование учёных это только подтверждает. Представители H. sapiens одержали победу над своими предками благодаря целому комплексу эволюционных изменений. Вымирание было вызвано естественным отбором», — сообщила в беседе с RT кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, заведующая кабинетом-музеем антропологии им. акад. В.П. Алексеева Института этнологии и антропологии РАН Маргарита Герасимова.

Главную роль в эволюционной победе одних видов над другими отводит естественному отбору и Бутовская.

«H. naledi не первые известные представители людей, оказавшиеся достаточно развитыми, несмотря на маленький объём мозга. Так называемые хоббиты (вымершая группа людей с острова Флорес. — RT) из юго-восточной Азии жили позднее H. naledi, а объём их мозга был ещё меньше, чем у «звёздных людей», но тем не менее они тоже были способны к мышлению», — добавила Бутовская.

По мнению эксперта, хорошо развитые лобные доли говорят не только о способности H. naledi к абстрактному мышлению, но и об умении хорошо контролировать свои эмоции. Это свидетельствует о том, что они могли общаться между собой, у них была своя развитая групповая структура.