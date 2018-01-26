В Израиле обнаружили древнейшие останки Homo sapiens, найденные за пределами Африки
Об этом сообщает BBC со ссылкой на профессора Исраэля Гершковича из Тель-Авивского университета.
Modern humans left Africa much earlier https://t.co/Z5jzqwzuJS— BBC News (World) (@BBCWorld) 25 января 2018 г.
Как уточняется, антропологи обнаружили фрагмент челюсти. Возраст находки учёные оценили в 177-194 тыс. лет. Как предполагается, данный фрагмент является древнейшим из известных науке человеческих останков за пределами Африки —родины Homo sapiens.
По существующим убеждениям, современные люди появились в Африке примерно 200 тыс. лет назад, эволюционировали там и начали мигрировать с этого континента около 100 тыс. лет назад
По словам Гершковича, данная находка полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека.
В июле сообщалось, что команда палеонтологов проанализировала останки, найденные в Марокко, и выяснила, что представители Homo sapiens жили ещё 300 тыс. лет назад.
Ранее учёные считали, что сапиенсы появились примерно 200 тыс. лет назад.