В Израиле обнаружили древнейшие останки Homo sapiens, найденные за пределами Африки

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Команда антропологов обнаружила в пещере на территории Израиля древнейшие останки современного человека (Homo sapiens), найденные за пределами Африки.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на профессора Исраэля Гершковича из Тель-Авивского университета.

Как уточняется, антропологи обнаружили фрагмент челюсти. Возраст находки учёные оценили в 177-194 тыс. лет. Как предполагается, данный фрагмент является древнейшим из известных науке человеческих останков за пределами Африки —родины Homo sapiens.

По существующим убеждениям, современные люди появились в Африке примерно 200 тыс. лет назад, эволюционировали там и начали мигрировать с этого континента около 100 тыс. лет назад

По словам Гершковича, данная находка полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека.

В июле сообщалось, что команда палеонтологов проанализировала останки, найденные в Марокко, и выяснила, что представители Homo sapiens жили ещё 300 тыс. лет назад.

Ранее учёные считали, что сапиенсы появились примерно 200 тыс. лет назад.

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