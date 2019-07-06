Разработчик рассказал о возможных рисках при посадке «Федерации» в океане

Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в РКК «Энергия» Игорь Верховский рассказал о возможных рисках, с которыми может столкнуться экипаж космического корабля «Федерация» в случае возникновения нештатной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Союза машиностроителей России.

По словам Верховского, при выведении пилотируемого космического корабля «Федерация» с космодрома Восточный специалисты могут столкнуться с «колоссальной проблемой» в случае возникновения нештатной ситуации.

«Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, — до места прибытия аварийно-спасательных сил туда, где была совершена аварийная посадка экипажа, мы потеряем несколько суток — мы можем потерять экипаж», — пояснил он в ходе VIII Международного молодёжного форума «Инженеры будущего».

В связи с этим Верховский призвал молодых специалистов сосредоточить внимание на разработке экранопланов (высокоскоростных транспортных средств, двигающихся на относительно небольшой высоте).

Как отмечает РИА Новости, космический корабль «Федерация» впервые полетит на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур в 2022 году.

В конце мая гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что предприятие начало изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».