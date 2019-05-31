В России началось изготовление ракеты «Союз-5»

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Ракетно-космический центр «Прогресс» начал изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
В России началось изготовление ракеты «Союз-5»
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

«Начали изготовление баков ракеты-носителя «Союз-5». Мы не имеем права сорвать сроки изготовления ракеты и считаем, что в состоянии выполнить их», — цитирует ТАСС Баранова.

Ракету «Союз-5» разрабатывает РКК «Энергия». Как уточняет агентство, её запуск планируется осуществить с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

«Союз-5» сможет использоваться для выведения корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту. 

Прогнозируемая стоимость запуска «Союза-5» составляет $60 млн, в течение 40 лет планируется провести 240 пусков этой ракеты.

Летом 2018 года «Роскосмос» объявил о начале создания ракеты

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