Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.

Оснащённая спутниковым передатчиком Норвежского полярного института самка песца начала свой путь 26 марта 2018 года на острове Шпицберген. Пройдя 21 день по морскому льду, она достигла берегов Гренландии, а 1 июля, через 76 дней, уже была на канадском острове Элсмир. Таким образом, животное проходило за день более 46 км.

Fjellreven vandret via havisen fra #Svalbard i Europa til #Canada i Nord-Amerika i et tempo ingen forskere tidligere har dokumentert. Foto: Elise Stømseng Les mer: https://t.co/Gk3xirq3YEpic.twitter.com/adzOVNFfyx — Norsk Polarinstitutt (@NorskPolar) 26 июня 2019 г.

Изначально специалисты не поверили, что самка песца могла передвигаться с такой скоростью, и предположили, что ошейник с неё мог быть снят и перемещался на каком-либо судне.

По словам учёных, такое путешествие — от места рождения до предполагаемого района проживания и кормления — является очень длительным. Предполагается, что такая скорость передвижения связана с сузившимися возможностями добычи корма.

В настоящий момент местонахождение животного неизвестно, передатчик перестал подавать сигналы в феврале 2019 года.

Также сообщалось, что британские специалисты обнаружили в Гренландии 56 ранее неисследованных подлёдных озёр.