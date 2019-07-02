Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней
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Оснащённая спутниковым передатчиком Норвежского полярного института самка песца начала свой путь 26 марта 2018 года на острове Шпицберген. Пройдя 21 день по морскому льду, она достигла берегов Гренландии, а 1 июля, через 76 дней, уже была на канадском острове Элсмир. Таким образом, животное проходило за день более 46 км.
Fjellreven vandret via havisen fra #Svalbard i Europa til #Canada i Nord-Amerika i et tempo ingen forskere tidligere har dokumentert. Foto: Elise Stømseng Les mer: https://t.co/Gk3xirq3YEpic.twitter.com/adzOVNFfyx— Norsk Polarinstitutt (@NorskPolar) 26 июня 2019 г.
Изначально специалисты не поверили, что самка песца могла передвигаться с такой скоростью, и предположили, что ошейник с неё мог быть снят и перемещался на каком-либо судне.
По словам учёных, такое путешествие — от места рождения до предполагаемого района проживания и кормления — является очень длительным. Предполагается, что такая скорость передвижения связана с сузившимися возможностями добычи корма.
В настоящий момент местонахождение животного неизвестно, передатчик перестал подавать сигналы в феврале 2019 года.
Также сообщалось, что британские специалисты обнаружили в Гренландии 56 ранее неисследованных подлёдных озёр.