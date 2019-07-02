Минздрав Боливии заявил о вспышке неизвестного вируса

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Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного вируса.
Минздрав Боливии заявил о вспышке неизвестного вируса
  • Reuters

Как сообщает Sputnik Mundo, от инфекции умер один человек.

Также двое врачей были госпитализированы в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, головную боль и боль в животе.

Монтаньо сообщила, что для определения вируса в страну прибыли три международных эксперта.

Образцы для исследования отправили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланту, США.

В середине мая в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго заявили, что жертвами вируса Эбола с начала года стали более 1,1 тыс. человек.

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