Минздрав Боливии заявил о вспышке неизвестного вируса

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного вируса.

Как сообщает Sputnik Mundo, от инфекции умер один человек.

Также двое врачей были госпитализированы в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, головную боль и боль в животе.

Монтаньо сообщила, что для определения вируса в страну прибыли три международных эксперта.

Образцы для исследования отправили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланту, США.

В середине мая в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго заявили, что жертвами вируса Эбола с начала года стали более 1,1 тыс. человек.