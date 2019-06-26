Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту

Телекоммуникационный спутник «Ямал-601», у которого возникали проблемы с двигателем, выведен на рабочую орбиту.

«Схема выведения спутника «Ямал-601» на геостационарную орбиту с использованием двигателей малой тяги успешно реализована. 24 июня 2019 года спутник «Ямал-601» установлен в орбитальную позицию 48.8 градусов восточной долготы для проведения лётных испытаний», — приводит ТАСС сообщение компании-оператора «Газпром космические системы».

4 июня сообщалось, что производители спутника «Ямал-601» приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей.

6 июня специалисты выполнили первый манёвр по довыведению спутника «Ямал-601», у которого возникли проблемы с двигателем, на рабочую орбиту. Сообщалось, что он достигнет рабочей позиции в начале июля.