На спутнике «Ямал-601» проводятся дополнительные проверки

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Производители спутника «Ямал-601» приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей.
На спутнике «Ямал-601» проводятся дополнительные проверки
  • ©wikipedia.org

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Газпром космические системы».

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти проверки касаются апогейного двигателя.

В компании отметили, что данная проверка потребует некоторого времени, в связи с чем программа полёта на этапе перевода может быть несколько скорректирована.

31 мая сообщалось, что разгонный блок «Бриз-М» успешно вывел на орбиту спутник связи «Ямал-601».

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