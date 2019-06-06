Спутник «Ямал-601» достигнет рабочей позиции в начале июля

Специалисты выполнили первый манёвр по довыведению телекоммуникационного спутника «Ямал-601», у которого возникли проблемы с двигателем, на рабочую орбиту, он достигнет рабочей позиции в начале июля.

«Сегодня состоялся первый манёвр спутника «Ямал-601» с использованием двигателей малой тяги, и спутник начал переход на геостационарную орбиту по резервной схеме», — приводит ТАСС сообщение компании-оператора «Газпром космические системы».

Отмечается, что для этого были включены четыре двигателя малой тяги, первый манёвр продлился около двух часов.

Ориентировочное время прихода в требуемую позицию на орбите — начало июля 2019 года.

4 июня сообщалось, что производители спутника «Ямал-601» приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей.