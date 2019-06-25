Рогозин заявил, что члены экипажа МКС выполнили свою задачу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter заявил, что вернувшиеся на Землю члены экипажа МКС — Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак — выполнили свою задачу.

Поздравляю всех причастных! Вернулся экипаж, который мы отправляли сразу после аварии "СОЮЗ МС-10" 11 октября прошлого года. Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения pic.twitter.com/IM1dY9v4KS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 июня 2019 г.

«Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал он.

Также Рогозин поздравил всех причастных к событию.

Ранее сообщалось, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Казахстане.

Самочувствие Кононенко, Сен-Жака и Макклейн после посадки аппарата оценивалось специалистами как хорошее.