Рогозин заявил, что члены экипажа МКС выполнили свою задачу

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter заявил, что вернувшиеся на Землю члены экипажа МКС — Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак — выполнили свою задачу.

«Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения», — написал он. 

Также Рогозин поздравил всех причастных к событию.

Ранее сообщалось, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Казахстане.

Самочувствие Кононенко, Сен-Жака и Макклейн после посадки аппарата оценивалось специалистами как хорошее.

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