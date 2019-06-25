Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из приземлившегося аппарата

Спасатели открыли люк спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-11» и начали эвакуацию россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн Макклейн, вернувшихся на Землю с МКС.

Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своём Twitter.

#СоюзМС11



Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля «Союз МС-11».



Самочувствие Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн хорошее. pic.twitter.com/M85sOPLuma — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.

«Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля «Союз МС-11», — указано в тексте.

Отмечается, что самочувствие Кононенко, Сен-Жака и Макклейн оценивается как хорошее.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Казахстане.