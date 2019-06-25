Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из приземлившегося аппарата

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Спасатели открыли люк спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-11» и начали эвакуацию россиянина Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американки Энн Макклейн, вернувшихся на Землю с МКС.

Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своём Twitter. 

«Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля «Союз МС-11», — указано в тексте.

Отмечается, что самочувствие Кононенко, Сен-Жака и Макклейн оценивается как хорошее.

Ранее стало известно, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Казахстане.

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