Эксперт оценил обновлённый список объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с радио Sputnik оценил обновлённый список объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

«Астероидов — очень большое количество. Часть из них относят к категории потенциально опасных. Но это не значит, что нам уже сейчас грозит столкновение с ними. Это значит, что они проходят относительно недалеко от Земли и в достаточно далёком неопределённом будущем возможные гравитационные изменения их траектории могут теоретически привести к такому столкновению», — заявил он.

По его словам, сближения происходят довольно часто, но реальная угроза — по крайней мере, в обозримом будущем — отсутствует.

Ранее Европейское космическое агентство обновило перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Самым близким по дате гипотетическим инцидентом названо «столкновение» Земли с астероидом 2006QV89.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию первой в истории фотографии чёрной дыры.