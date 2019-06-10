Эксперт оценил обновлённый список объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность

Короткая ссылка
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с радио Sputnik оценил обновлённый список объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.
Эксперт оценил обновлённый список объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность
  • © pixabay.com

«Астероидов — очень большое количество. Часть из них относят к категории потенциально опасных. Но это не значит, что нам уже сейчас грозит столкновение с ними. Это значит, что они проходят относительно недалеко от Земли и в достаточно далёком неопределённом будущем возможные гравитационные изменения их траектории могут теоретически привести к такому столкновению», — заявил он.

По его словам, сближения происходят довольно часто, но реальная угроза — по крайней мере, в обозримом будущем — отсутствует.

Ранее Европейское космическое агентство обновило перечень космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. Самым близким по дате гипотетическим инцидентом названо «столкновение» Земли с астероидом 2006QV89.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с НСН оценил публикацию первой в истории фотографии чёрной дыры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить