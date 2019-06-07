В Курчатовском институте установили электромагнит в гибридный реактор нового образца

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Учёные Курчатовского института поместили многотонный электромагнит в новый реактор токамак Т-15МД, который станет прототипом гибридного реактора, способного эффективно возобновлять топливо атомных тепловых станций. Запуск установки ожидается в конце 2020 года. Об этом RT заявили в пресс-службе института.
В Курчатовском институте установили электромагнит в гибридный реактор нового образца
  • © НИЦ «Курчатовский институт»

«Мы находимся на завершающей стадии модернизации токамака. Позади самые сложные этапы — сборка электромагнитной системы, вакуумной камеры высотой 3,5 м, обеспечение её герметичности, установка индуктора», — сообщил доктор технических наук, научный руководитель Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Пётр Хвостенко.

Как считают учёные, после запуска в 2020 году гибридного реактора нового типа будет решена проблема замыкания топливного цикла в атомной энергетике. Это значит, что в мегаустановках, подобных Т-15МД, можно будет возобновлять ядерное топливо для атомных станций.

«Гибридный реактор будет генерировать термоядерные нейтроны, которые облучают топливо, окружающее плазму. В качестве топлива будет использоваться торий-232, которым богата земная кора. После его облучения нейтронами мы получим уран-233, который и станет топливом для атомных станций», — пояснил Хвостенко.

Также учёные планируют решить с помощью нового гибридного реактора ряд фундаментальных задач, в том числе в области физики плазмы.

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