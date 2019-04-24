В Курчатовском институте рассказали о программе развития генетических технологий

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выделил в беседе с RT приоритеты в реализации первой в России научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, которую ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В этой программе есть глобально четыре блока, четыре направления. Первое — это биомедицина, персональная медицина. Второй блок — высокопродуктивное сельское хозяйство, растениеводство и животноводство. Третье — это микробиология, промышленная биотехнология, скажем, создание антибиотиков», — сказал он.

Как отметил Ковальчук, крайне важно обеспечить безопасность проведения генетических исследований.

«Ведь это очень сложный процесс и оформление на государственном уровне этой программы с такими направлениями, на базе создания национальной биогенетической сети, с научной головной организацией Курчатовским институтом и головными организациями по медицине, сельскому хозяйству, промышленной биотехнологии и по безопасности, — всё это создаст сетевую структуру по всей стране», — добавил он.

Он подчеркнул, что это позволит совершить прорыв в этой области и будет способствовать пространственному развитию страны.

По его словам, утверждение программы — это эпохальное событие.

«В некотором смысле мы вступили в новую эру. Генетика и геномное редактирование стали одним из важнейших элементов государственной политики в области науки и технологий. С развитием этих технологий связано огромное количество прорывных результатов, которые могут быть получены в очень короткое время», — заявил президент НИЦ.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий до 2027 года.

Головной научной организацией по реализации этой программы станет НИЦ «Курчатовский институт».