В Курчатовском институте рассказали о программе развития генетических технологий
«В этой программе есть глобально четыре блока, четыре направления. Первое — это биомедицина, персональная медицина. Второй блок — высокопродуктивное сельское хозяйство, растениеводство и животноводство. Третье — это микробиология, промышленная биотехнология, скажем, создание антибиотиков», — сказал он.
Как отметил Ковальчук, крайне важно обеспечить безопасность проведения генетических исследований.
«Ведь это очень сложный процесс и оформление на государственном уровне этой программы с такими направлениями, на базе создания национальной биогенетической сети, с научной головной организацией Курчатовским институтом и головными организациями по медицине, сельскому хозяйству, промышленной биотехнологии и по безопасности, — всё это создаст сетевую структуру по всей стране», — добавил он.
Он подчеркнул, что это позволит совершить прорыв в этой области и будет способствовать пространственному развитию страны.
По его словам, утверждение программы — это эпохальное событие.
«В некотором смысле мы вступили в новую эру. Генетика и геномное редактирование стали одним из важнейших элементов государственной политики в области науки и технологий. С развитием этих технологий связано огромное количество прорывных результатов, которые могут быть получены в очень короткое время», — заявил президент НИЦ.
Ранее премьер России Дмитрий Медведев утвердил федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий до 2027 года.
Головной научной организацией по реализации этой программы станет НИЦ «Курчатовский институт».