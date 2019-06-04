Россия окажет помощь Индии в отборе кандидатов в отряд космонавтов

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Специалисты российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) окажут помощь Индии в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов. Об этом сообщил РИА Новости глава центра, Герой России Павел Власов.

«Планируется, что наши специалисты окажут им помощь в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов», — цитирует Власова агентство.

Он также рассказал, что основное обучение кандидатов в индийский отряд планируется провести в российском центре, а заключительный этап подготовки будет организован в Индии.

Впоследствии отобранные космонавты будут консультировать конструкторов для разработки индийского космического корабля.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали об условии участия иностранцев в отборе в отряд космонавтов.

В октябре 2018 года российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Индия обратилась к России за помощью в реализации космического запуска в 2020 году.

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