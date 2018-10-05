Индия обратилась к России за помощью по космическому запуску

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Индия обратилась к России за помощью в осуществлении собственного проекта по космическому запуску в 2020 году, сообщил журналистам российский вице-премьер Юрий Борисов.
Индия обратилась к России за помощью по космическому запуску
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«Индийская сторона обратилась к нам с просьбой в реализации собственного проекта, предусматривающего запуск индийского космонавта в 2022 году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Индия рассматривает возможность закупки 1770 перспективных боевых машин для замены устаревающей военной техники, в частности танков Т-72, при этом основным претендентом для Нью-Дели является российский танк Т-14 «Армата».

Также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RT рассказал о торговле с Индией в национальных валютах.

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