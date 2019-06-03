В «Роскосмосе» назвали условие участия иностранцев в отборе в отряд космонавтов

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Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв рассказал, в каком случае корпорация будет рассматривать заявки иностранцев, желающих вступить в ряды российских космонавтов.
В «Роскосмосе» назвали условие участия иностранцев в отборе в отряд космонавтов
  • РИА Новости

«Мы будем рассматривать граждан России и потенциально тех, кто хочет поучаствовать в отборе и потом сменить гражданство, но тут, наверное, порядок обратный должен быть», — уточнил он.

31 мая начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов сообщил о необходимости нового набора в отряд.

В апреле на канале RTД вышел фильм «Стать космонавтом», рассказывающий о претендентах на места в лётном отряде.

Два года назад «Роскосмос» объявил о наборе, заявки на участие в программе подали более 400 желающих. Кандидатов ждал жёсткий отбор, в итоге лишь восемь человек были приняты. 

Подробнее — в материале RT.

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