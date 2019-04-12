«Стать космонавтом»: новый фильм RTД о кандидатах в лётный отряд «Роскосмоса»

На канале RTД вышел новый фильм «Стать космонавтом» о претендентах на места в лётном отряде. Два года назад «Роскосмос» объявил о наборе, и свои заявки на участие подали более 400 желающих. Однако их ждал очень жёсткий отсев, и в итоге приняли только восемь человек. Почти два года RTД наблюдал за судьбой трёх кандидатов, которые прошли первый этап отбора, следил за их напряжённой и всесторонней подготовкой, изучал быт и пристрастия. У всех троих была сильная мотивация, они прилагали максимум усилий, однако счастливый билет удалось вытянуть лишь одному.

Два года назад, в марте 2017 года, «Роскосмос» объявил о новом наборе в отряд космонавтов. На заявку откликнулось более 400 желающих, которым предстояло пройти тщательный отбор. По его результатам приняли только восемь человек.

Жёсткие требования предъявлялись к физическим параметрам кандидатов. Так, их рост должен был составлять 150—190 см и 80—99 см в сидячем положении, а вес — от 50 до 90 кг. Регламентировалась даже длина ступни — не более 29,5 см. Естественно, будущим космонавтам необходимо обладать крепким здоровьем, и поводом для отказа мог стать даже больной зуб.

Претендентам на попадание в отряд также следовало иметь высшее образование, обладать широкой эрудицией и хорошо знать английский язык. При этом они должны были быть не старше 35 лет.

Как пошутил один из соискателей, в космонавты можно только до 35 лет, а в президенты — только после.

За судьбой трёх претендентов камеры RTД следили почти два года.

Претенденты в объективе

Одна из героинь фильма, Ирина Зеленкова — профессиональная спортсменка. Она занимается лыжами, альпинизмом, стрельбой из лука, подводным плаванием. Также Зеленкова руководила инновационной лабораторией по подготовке атлетов к соревнованиям.

Кроме того, Ирина работает врачом команды «КамАЗ-мастер» на ралли «Дакар», а в свободное покоряет Эверест или пересекает вплавь Гибралтарский пролив.

«Я не верила, что «гражданский» может подать заявку в космонавты. Когда выяснила, что это возможно — всё случилось в один день: пришло понимание, что надо попробовать, сами собой собрались все необходимые документы», — рассказывает Зеленкова.

Тем не менее, Ирине отказали. Её естественно-научное образование не противоречило первичным критериям, заявленным на сайте Роскосмоса, но в итоговом приказе требования были сужены — до инженерных, технических или лётных специальностей.

© RTД

Ещё один претендент Андрей Сдатчиков — авиаинженер, проектировщик самолётов. Мечта о полёте в космос у него появилась в детстве, после посещения Центра подготовки космонавтов. Когда Сдатчиков узнал о наборе, то внимательно изучил условия, решил принять участие, и его заявку в итоге одобрили.

Некоторые соискатели не прошли дальше из-за недостаточной физической подготовки. Так, одного из кандидатов отсеяли за то, что он не смог ни разу подтянуться. Однако у Андрея с этим проблем не было.

«Физкультура не пугает, я держу себя в хорошей форме, но могут быть сложности на экзамене — он состоит из 11 предметов», — сетовал Сдатчиков.

В связи с этим Андрей направил все свои усилия на занятия математикой и квантовой механикой.

Сдатчиков прошёл в финальную группу, состоящую из 13 человек. Однако в заветную восьмёрку, несмотря на все старания, он всё-таки не попал.

Счастливый билет

В конечном итоге в отряд прошёл всего один из трёх кандидатов, за судьбой которых следил RTД. Константин Борисов до 30 лет работал бизнес-консультантом. Однако космос был для него давней мечтой, и уже на четвёртом десятке Борисов решил изменить судьбу, отучился в лётном институте и стал ждать объявления очередного набора от Роскосмоса.

Жена Константина, Анна, призналась, что такая мечта супруга её немного пугала: ведь в случае удачи изменилась бы не только его, но и её жизнь, а также их двоих детей.

«Но когда видишь, как горят глаза у человека, как он этого хочет — все страхи уходят на второй план», — говорит Анна.

© RTД

Сам Константин уже несколько лет живёт в режиме «перегрузок»: второе образование, активная подготовка к набору в отряд. После попадания в «восьмёрку» начались ежедневные тесты, в том числе и на выживаемость, а каждые две недели — экзамены по пройденному материалу.

«Я счастлив, потому что я занимаюсь тем, чем я хотел заниматься. Я смогу полететь — если очень повезёт — через шесть лет, если не очень — через 10—12, а то и вовсе не подняться над планетой. Но если брать именно своё внутреннее ощущение — я уверен, что всё получится», — говорит Борисов.

Домой Константин теперь приезжает только на выходные, а всё остальное время живёт в лётном городке.

Смотрите фильм «Стать космонавтом» на сайте RTД.