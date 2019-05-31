Рогозин заявил о готовности «пободаться» с США на рынке услуг
- РИА Новости
«У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с ними здесь пободаться, плюс ракета «Союз-5»... нацелена именно на захват коммерческого рынка, а не только на решение государственных задач», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что необходимо учитывать интересы зарубежных покупателей при формировании стоимости новой российской ракеты для выгодной конкуренции с США.
По словам Рогозина, США искусственно занижают цену своих производителей для вытеснения России с рынка пусковых услуг.
«Заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок», — подчеркнул глава российской госкорпорации.
30 мая США внесли Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Согласно новым поправкам Пентагона, ограничения касаются спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.
Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Nation News объяснил такое решение США боязнью конкуренции с Россией.