Рогозин заявил о готовности «пободаться» с США на рынке услуг

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть резерв возможностей для конкуренции с США на международном рынке космических услуг.

«У нас есть некий резерв возможностей, поэтому мы готовы с ними здесь пободаться, плюс ракета «Союз-5»... нацелена именно на захват коммерческого рынка, а не только на решение государственных задач», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что необходимо учитывать интересы зарубежных покупателей при формировании стоимости новой российской ракеты для выгодной конкуренции с США.

По словам Рогозина, США искусственно занижают цену своих производителей для вытеснения России с рынка пусковых услуг.

«Заказы, которые они получают от Пентагона, они в три-четыре раза дороже, чем та цена, с которой те же компании выходят на мировой рынок», — подчеркнул глава российской госкорпорации.

30 мая США внесли Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Согласно новым поправкам Пентагона, ограничения касаются спутников, а также пусковых установок, необходимых для запуска спутников.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Nation News объяснил такое решение США боязнью конкуренции с Россией.