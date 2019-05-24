Посольство: россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет

Граждан России среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство России во Франции со ссылкой на полицию.

«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лионе россиян нет», — написало дипломатическое ведомство в Twitter.

Ранее на улице в Лионе произошёл взрыв, в результате которого пострадали около десяти человек.

Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.

Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности.