Посольство: россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет
- Reuters
«Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лионе россиян нет», — написало дипломатическое ведомство в Twitter.
Ранее на улице в Лионе произошёл взрыв, в результате которого пострадали около десяти человек.
Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.
Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности.