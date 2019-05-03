Запуск ракеты Falcon 9 к МКС запланирован на 3 мая
«Мы готовимся запустить ракету завтра (3 мая. — RT)», — говорится в сообщении организации в Twitter.
Отмечается, что запуск запланирован на 3:11 (10:11 мск. — RT).
Однако в организации также предупредили о возможных неблагоприятных погодных условиях, которые могут помешать запланированному запуску.
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман в ходе брифинга сообщил, что для старта будет использована уже летавшая на МКС грузовая капсула Dragon и новая ракета-носитель.
Ожидается, что первая ступень Falcon 9 совершит посадку на плавучую платформу у побережья Флориды.
Ранее отправка корабля Dragon на МКС была запланирована 1 мая.