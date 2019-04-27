В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС
В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая.
- NASA
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что запуск планируется произвести со стартовой площадки во Флориде.
В SpaceX добавили, что это будет 17-я миссия Dragon к МКС.
Ранее запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon был назначен на 30 апреля.
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