В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что запуск планируется произвести со стартовой площадки во Флориде.

В SpaceX добавили, что это будет 17-я миссия Dragon к МКС.

Ранее запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon был назначен на 30 апреля.