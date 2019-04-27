В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

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В американской компании SpaceX заявили, что отправка грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию перенесена с 30 апреля на 1 мая. 
В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС
  • NASA

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что запуск планируется произвести со стартовой площадки во Флориде. 

В SpaceX добавили, что это будет 17-я миссия Dragon к МКС.

Ранее запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon был назначен на 30 апреля.

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