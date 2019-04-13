Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Короткая ссылка
Учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что лучше всего есть на завтрак людям, которые больны диабетом.
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Проведённое специалистами исследование показало, что завтрак с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов лучше всего помогает людям с диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Отмечается, что в рамках двухдневного эксперимента добровольцам давали разную пищу на завтрак, при этом их дальнейшие приёмы пищи оставались одинаковыми. В итоге в первый день люди ели омлет, а во второй — овсянку с фруктами.

Замеры уровня сахара в крови, которые происходили каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день, что стало для учёных неожиданностью.

Ранее учёные назвали шесть продуктов для избавления от жира на животе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить