Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что лучше всего есть на завтрак людям, которые больны диабетом.

Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Проведённое специалистами исследование показало, что завтрак с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов лучше всего помогает людям с диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня.

Отмечается, что в рамках двухдневного эксперимента добровольцам давали разную пищу на завтрак, при этом их дальнейшие приёмы пищи оставались одинаковыми. В итоге в первый день люди ели омлет, а во второй — овсянку с фруктами.

Замеры уровня сахара в крови, которые происходили каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день, что стало для учёных неожиданностью.

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