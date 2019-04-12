Эксперт рассказала о питании в космосе

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о питании в космосе.

По её словам, еда, которую отправляют на орбиту (кроме свежей зелени, фруктов и овощей), проходит специальную обработку. В домашних условиях это повторить невозможно.

«В космосе очень сложно есть обычный хлеб. При первом же укусе образуются сотни мелких частиц, которые могут наделать немало проблем. Поэтому учёные изобрели специальный хлеб, который не крошится. Но есть и другая разновидность космического хлеба — маленькие булочки, которые вовсе не нужно откусывать», — заявила Стародубова.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске пройдёт «Космический забег».