Эксперт рассказала о питании в космосе

Короткая ссылка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о питании в космосе.
Эксперт рассказала о питании в космосе
  • РИА Новости

По её словам, еда, которую отправляют на орбиту (кроме свежей зелени, фруктов и овощей), проходит специальную обработку. В домашних условиях это повторить невозможно.

«В космосе очень сложно есть обычный хлеб. При первом же укусе образуются сотни мелких частиц, которые могут наделать немало проблем. Поэтому учёные изобрели специальный хлеб, который не крошится. Но есть и другая разновидность космического хлеба — маленькие булочки, которые вовсе не нужно откусывать», — заявила Стародубова.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске пройдёт «Космический забег».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить