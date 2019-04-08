Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов

Виктор Благов, проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, скончался на 84-м году жизни.

Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«8 апреля 2019 года ушёл из жизни Виктор Дмитриевич Благов... Он был одним из руководителей полётов орбитальных космических станций «Салют» и орбитального комплекса «Мир», — говорится в тексте.

Отмечается, что за высокий профессионализм Благов награждён в том числе орденом Трудового Красного Знамени, отмечен многочисленными наградами «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

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