Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов
- РИА Новости
Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
«8 апреля 2019 года ушёл из жизни Виктор Дмитриевич Благов... Он был одним из руководителей полётов орбитальных космических станций «Салют» и орбитального комплекса «Мир», — говорится в тексте.
Отмечается, что за высокий профессионализм Благов награждён в том числе орденом Трудового Красного Знамени, отмечен многочисленными наградами «Роскосмоса» и РКК «Энергия».
Ранее стало известно, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.