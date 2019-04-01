В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Короткая ссылка
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил директор NASA Джим Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире организации в Вашингтоне.

«Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полётами человека в космос», — сказал он.

По его словам, уничтожение Индией противоспутниковой ракетой своего спутника привело к образованию 400 фрагментов космического мусора.

27 марта стало известно, что ВС Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты. 

Как заявил индийский премьер Нарендра Моди, Индия «вошла в число великих космических держав».

В МИД России, комментируя испытания, отметили, что это стало результатом деградировавшей ситуации в сфере контроля над вооружениями, к которой привели действия США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить