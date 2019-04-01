В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил директор NASA Джим Брайденстайн, выступая перед персоналом в штаб-квартире организации в Вашингтоне.

«Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полётами человека в космос», — сказал он.

По его словам, уничтожение Индией противоспутниковой ракетой своего спутника привело к образованию 400 фрагментов космического мусора.

27 марта стало известно, что ВС Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты.

Как заявил индийский премьер Нарендра Моди, Индия «вошла в число великих космических держав».

В МИД России, комментируя испытания, отметили, что это стало результатом деградировавшей ситуации в сфере контроля над вооружениями, к которой привели действия США.