В МИД России прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что противоспутниковые испытания Индии стали результатом деградировавшей ситуации в сфере контроля над вооружениями, к которой привели действия США.
В МИД России прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
  • РИА Новости

«Данный шаг Индии во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями», — говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что Россия неоднократно предупреждала, что деструктивные действия США по расшатыванию всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности заставляют другие государства задуматься над совершенствованием собственных аналогичных потенциалов в интересах укрепления своей национальной безопасности.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты.

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