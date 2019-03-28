В МИД России прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
- РИА Новости
«Данный шаг Индии во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями», — говорится в комментарии МИД.
Отмечается, что Россия неоднократно предупреждала, что деструктивные действия США по расшатыванию всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности заставляют другие государства задуматься над совершенствованием собственных аналогичных потенциалов в интересах укрепления своей национальной безопасности.
Ранее стало известно, что вооружённые силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты.