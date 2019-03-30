Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам

Японские кардиологи на конференции JCS 2019 в Йокогаме заявили, что люди, которые постоянно просыпаются по ночам от желания справить малую нужду, делают это из-за излишка соли в организме и высокого артериального давления.

«Мы выяснили, что если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление, а также измерить количество употребляемой соли», — приводит РИА Новости слова Сатоси Конно из больницы в городе Сендай.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смерти людей во всём мире.

Конно заявил, что «даже один лишний ночной поход в туалет повышал шансы на развитие гипертонии примерно на 40%».

«При этом чем чаще вы ходите в туалет, тем выше будет вероятность получить проблемы с работой сердца и сосудов», — отметил специалист.

Ранее специалисты американского Онкологического центра имени М. Д. Андерсона выявили, что чрезмерное употребление сахара способно увеличить риск возникновения онкологических заболеваний.