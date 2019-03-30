В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

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В Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили, что у жителей страны появится возможность наблюдать за запуском ракет с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.

«Из этой галереи посетители смогут увидеть пуски в режиме реального времени... Там установлены большие экраны для демонстрации информации об особенностях космических пусков и о спутниках», — уточняется в тексте.

В настоящее время галерея вмещает около 5 тыс. зрителей. 

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Индии успешно уничтожили спутник на околоземной орбите во время испытаний противоспутниковой ракеты.

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