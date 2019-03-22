Рогозин заявил, что первая очередь космодрома Восточный фактически достроена

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что первая очередь российского космодрома Восточный фактически достроена, но для ввода её в эксплуатацию не хватает необходимой документации.

«Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация «Роскосмос» получила необходимое финансирование для начала строительства второй очереди космодрома Восточный.

Также стало известно, что на космодроме Восточный открыли трассу для запуска кораблей к МКС.