«Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли

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Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25» просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.

«Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину — 60 см», — цитирует ТАСС Митрофанова.

По его словам, «это как флюорография в больнице».

«Мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубин», — отметил Митрофанов.

АДРОН даст «оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте» и передаст данные на Землю.

Ранее сообщалось, что орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.

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