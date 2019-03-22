«Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли
«Мы с помощью нейтронного генератора просвечиваем грунт на достаточно большую глубину — 60 см», — цитирует ТАСС Митрофанова.
По его словам, «это как флюорография в больнице».
«Мы просвечиваем нейтронами, получаем спектр вторичного излучения, по которому судим о том, что находится на этой глубин», — отметил Митрофанов.
АДРОН даст «оценку содержания разных химических элементов, которые находятся в грунте» и передаст данные на Землю.
Ранее сообщалось, что орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.