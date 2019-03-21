Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

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Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«С помощью прибора ЛГНС мы получим глобальное представление о том, в каких местах какие элементы присутствуют, с какими концентрациями. Это глобальная ядерно-физическая геологоразведка лунного реголита», — цитирует ТАСС Митрофанова.

Он отметил, что орбитальный аппарат должен будет пролететь практически над всеми районами Луны, что даст возможность просканировать её поверхность.

В начале января в Роскосмосе заявили, что запуск российских лунных станций «Луна-26» и «Луна-27» было решено перенести на год для отработки технологии посадки.

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