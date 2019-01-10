В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска российских лунных станций

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Запуск российских лунных станций «Луна-26» и «Луна-27» было решено перенести на год для отработки технологии посадки, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска российских лунных станций
  • РИА Новости

«Сдвиг сроков запусков космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» обусловлен новым сроком запуска космического аппарата (КА) «Луна-25» (запланирован на 2021 год), предназначенного для отработки мягкой посадки на поверхность Луны», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что технологию используют при посадке последующих КА с учётом необходимости взаимодействия аппаратов между собой в процессе выполнения научной программы.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запуски перенесли на 2023 и 2024 годы.

Как напоминает агентство, до этого запуск первой за более чем 40 лет российской лунной станции «Луна-25» сдвинули с 2019 на 2021 год. 

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