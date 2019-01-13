Роскосмос: попытка восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончилась неудачно

Официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» сообщил, что специалистам пока не удалось связаться с переставшим отвечать на наземные команды орбитальным телескопом «Спектр-Р».

Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон» («Спектр-Р»). Архивное фото / © НПО имени Лавочкина

«Пока с аппаратом связь не установлена. Есть определенный выстроенный алгоритм, завтра работа будет продолжена», — приводит РИА Новости его слова. Накануне сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» пытаются устранить неполадки в работе космического телескопа «Спектр-Р». Ранее стало известно, что учёные частично потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р».