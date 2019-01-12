«Роскосмос» пытается устранить неполадки в работе телескопа «Спектр-Р»

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» пытаются устранить неполадки в работе российского космического телескопа «Спектр-Р».

«Начиная с утра 10 января 2019 года в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи. Специалистами главной оперативной группы управления космическими аппаратами ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», — рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».

Там добавили, что спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истёк в 2014-м, однако он продолжил работу.

Ранее стало известно, что учёные частично потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р».