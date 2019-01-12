Учёные рассказали о семи основных признаках рака

Онкологический центр Macmillan Cancer Support выделил семь симптомов онкологического заболевания.

Об этом пишет Daily Express.

По данным издания, среди симптомов отмечают изменения в работе кишечника или мочевого пузыря и незаживающие раны.

Также в клинике отметили, что признаком рака могут быть необычные кровотечения или выделения, утолщение либо комок в районе груди или другой части тела, трудности при глотании и расстройство желудка, изменения родинки или сильный кашель и хрипота.

При этом эксперты рекомендуют обращаться к врачам, так как эти признаки могут быть не связаны с онкологическим заболеванием, а в четырёх из десяти случаев развитие болезни можно предотвратить.

В октябре 2018 года Нобелевская премия по медицине была присуждена учёным Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новые методы лечения рака.