Источник сообщил о внедрении видеонаблюдения на всех этапах сборки кораблей «Союз»

РКК «Энергия» внедрила технологии видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей «Союз» после ситуации с обнаружением отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».

Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«На основных участках сборки имелась система видеофиксации. Теперь она внедрена ещё на трёх участках сборки кораблей, на которых операции проводились без видеонаблюдения», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что результаты расследования причин появления отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09» будут готовы в ближайшие недели.