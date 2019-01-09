В «Роскосмосе» опровергли сообщения СМИ о возможном выходе из переговоров с NASA
«Все эти предположения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции The Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы», — сказал он.
Ранее стало известно, что запланированный на февраль 2019 года визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США отложен.
По словам директора NASA Джима Брайденстайна, указанное решение было принято из-за негативной реакции ряда американских сенаторов на встречу.
После этого некоторые СМИ передавали, что «Роскосмос» может выйти из переговоров с NASA по участию в проекте создания The Gateway.
Как отметил Устименко, в госкорпорации ждут от партнёров разъяснений и не понимают, почему они пытаются вести диалог через средства массовой информации.