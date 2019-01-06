В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

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Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США
  • РИА Новости

По его мнению, данное событие может спровоцировать срыв совместной российско-американской миссии на Венеру. 

«Ранее было принято решение поддерживать эту работу в течение пяти лет начиная с 2014 года. Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остаётся бумажным исследованием», — уточнил Зелёный.

При этом он добавил, что РАН подготовила все необходимые материалы в преддверии запланированного визита, а также подчеркнул, что после полученных от американской стороны сообщений реализация совместных инициатив находится под вопросом.

Ранее стало известно, что запланированный на февраль визит Рогозина в США отложен.

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, подобное решение было принято из-за негативной реакции ряда американских сенаторов на запланированную встречу.

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