В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.

По его мнению, данное событие может спровоцировать срыв совместной российско-американской миссии на Венеру.

«Ранее было принято решение поддерживать эту работу в течение пяти лет начиная с 2014 года. Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остаётся бумажным исследованием», — уточнил Зелёный.

При этом он добавил, что РАН подготовила все необходимые материалы в преддверии запланированного визита, а также подчеркнул, что после полученных от американской стороны сообщений реализация совместных инициатив находится под вопросом.

Ранее стало известно, что запланированный на февраль визит Рогозина в США отложен.

По словам директора NASA Джима Брайденстайна, подобное решение было принято из-за негативной реакции ряда американских сенаторов на запланированную встречу.