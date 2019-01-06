Источник рассказал о возможных последствиях отмены визита Рогозина в США

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«Роскосмос» может выйти из переговоров с NASA по участию в проекте создания окололунной станции The Gateway после сообщений об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Источник рассказал о возможных последствиях отмены визита Рогозина в США
  • РИА Новости

«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту МКС — вплоть до отмены уже достигнутых договорённостей», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в NASA сообщили, что запланированный на февраль визит Рогозина в США придётся отложить.

По словам директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна, указанное решение было принято из-за негативной реакции некоторых американских сенаторов на запланированную встречу.

Также в декабре стало известно, что российская сторона может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway после 2026 года в том случае, если будет принято соответствующее решение.

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