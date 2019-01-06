Источник рассказал о возможных последствиях отмены визита Рогозина в США
- РИА Новости
«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту МКС — вплоть до отмены уже достигнутых договорённостей», — уточнил собеседник агентства.
Ранее в NASA сообщили, что запланированный на февраль визит Рогозина в США придётся отложить.
По словам директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна, указанное решение было принято из-за негативной реакции некоторых американских сенаторов на запланированную встречу.
Также в декабре стало известно, что российская сторона может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway после 2026 года в том случае, если будет принято соответствующее решение.