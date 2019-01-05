«Роскосмос» ждёт разъяснений NASA по организации визита российской делегации в США
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
«Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе МКС и дальнему космосу пока не приостановлена», — отмечает пресс-служба «Роскосмоса».
В октябре 2018 года NASA пригласило главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019-го.
В январе NASA сообщило, что запланированный на февраль визит Рогозина в США придётся отложить.
5 января источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что поездка Рогозина в Соединённые Штаты может быть отменена, а не отложена, как заявило NASA.