«Роскосмос» ждёт разъяснений NASA по организации визита российской делегации в США

Госкорпорация «Роскосмос» ожидает официальных разъяснений позиции NASA по организации визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе МКС и дальнему космосу пока не приостановлена», — отмечает пресс-служба «Роскосмоса».

В октябре 2018 года NASA пригласило главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019-го.

В январе NASA сообщило, что запланированный на февраль визит Рогозина в США придётся отложить.

5 января источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что поездка Рогозина в Соединённые Штаты может быть отменена, а не отложена, как заявило NASA.