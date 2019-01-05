«Роскосмос» ждёт разъяснений NASA по организации визита российской делегации в США

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Госкорпорация «Роскосмос» ожидает официальных разъяснений позиции NASA по организации визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением.
«Роскосмос» ждёт разъяснений NASA по организации визита российской делегации в США
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе МКС и дальнему космосу пока не приостановлена», — отмечает пресс-служба «Роскосмоса».

В октябре 2018 года NASA пригласило главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019-го.

В январе NASA сообщило, что запланированный на февраль визит Рогозина в США придётся отложить.

5 января источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что поездка Рогозина в Соединённые Штаты может быть отменена, а не отложена, как заявило NASA.

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