NASA пригласило Рогозина посетить США

Американское космическое агентство NASA пригласило главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Соединённые Штаты в начале 2019 года.

«NASA пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года. Подробности (в том числе дата или место. — RT) пока не определены, но мистер (глава NASA Джим. — RT) Брайденстайн намерен участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным», — сказала РИА Новости пресс-секретарь главы NASA Меган Пауэрс.

По её словам, «представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой «Роскосмоса», а NASA продолжит поддерживать цели мирного освоения космоса.

Ранее директор NASA сообщил о временном снятии санкций с Рогозина.